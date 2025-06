Troppi schermi troppi problemi | l'allarme dello studio sull'aumento di ansia e aggressività nei bambini

In un mondo sempre più digitale, lo studio internazionale rivela un allarme urgente: troppi schermi stanno alimentando ansia, aggressività e insicurezza nei bambini sotto i dieci anni. La relazione tra tecnologia e benessere infantile si fa ogni giorno più complessa, richiedendo un intervento deciso e consapevole da parte degli adulti. Scopri come proteggere i piccoli e favorire uno sviluppo equilibrato in questa nuova realtà digitale. Continua a leggere.

Un ampio studio internazionale ha svelato un legame bidirezionale tra uso eccessivo degli schermi e problemi emotivi nei bambini sotto i dieci anni. Ansia, aggressività e bassa autostima aumentano con il tempo passato davanti a tablet, videogiochi e TV, creando un circolo vizioso difficile da spezzare senza un significativo supporto degli adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

