Trofeo Selva Bassa Sporting Club di corsa a Quarrata

Il Trofeo Selva Bassa di Quarrata si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della corsa toscana, un evento che unisce sport e convivialità in un’atmosfera coinvolgente. Con oltre 8 km di emozioni e una partecipazione entusiasta, questa gara rappresenta un’occasione imperdibile per runner e camminatori di ogni livello. Le foto testimoniano l’energia e la passione che animano questa splendida giornata. Un evento che conquista…

Quarrata (Pistoia), 12 giugno 2025 – Lo Sporting Club Selva Bassa di Quarrata ha ospitato, grazie all'efficiente organizzazione logistica della Podistica Quarrata, la sesta edizione del Trofeo su un percorso di 8,6 km riservato ai competitivi, affiancato da una versione ridotta di 5 km dedicata ai camminatori. A completare l'offerta, la struttura ricettiva e conviviale del club ha accolto con calore i numerosi partecipanti. Il centro sportivo, autentica perla incastonata sulle colline di Quarrata con vista sulla storica Villa La Magia, mette a disposizione degli sportivi campi da tennis, padel, calcio a 5 e a 7, oltre a una piscina per adulti e un'altra per attività acquatiche.

