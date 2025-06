Trofeo della Solidarietà | oltre 20mila euro raccolti per le associazioni a Corlo

Il Trofeo della Solidarietà di Corlo si conferma anche quest’anno un grande successo, raccogliendo oltre 20mila euro destinati a supportare le associazioni locali. Tre giornate intense di calcio e beneficenza al campo sportivo hanno entusiasmato organizzatori e partecipanti, dimostrando come sport e solidarietà possano andare di pari passo. Davide Fratini, ideatore dell’iniziativa, commenta emozionato: "Non ho più parole ...". La passione e il cuore di questa manifestazione continuano a fare la differenza.

È di oltre 20mila euro la cifra racimolata dal Trofeo della Solidarietà, che anche quest’anno donerà alle associazioni un contributo davvero significativo per sostenere le loro attività. I tre giorni di calcio e beneficenza andati in scena al campo sportivo di Corlo non hanno tradito le aspettative di organizzatori e appassionati, con Davide Fratini che nell’edizione numero 23 della sua creatura di gode l’ennesimo successo: "Non ho più parole per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, da chi ha partecipato alla manifestazione a chi ha acquistato una maglia destinando il ricavato in beneficenza, passando per quelli che hanno cenato al ristorante del Trofeo della Solidarietà – spiega lo storico organizzatore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it