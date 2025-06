Trieste studentessa bengalese sfugge a matrimonio forzato con aiuto di un prof

A Trieste, una giovane studentessa bengalese rischiava un matrimonio forzato con un uomo che non amava. La sua salvezza è arrivata grazie a un gesto di coraggio: un messaggio inviato al suo professore universitario, che ha fatto la differenza. Questa storia dimostra come il supporto e la solidarietà possano fare la vera differenza nelle vite di chi si trova in situazioni di estremo disagio.

