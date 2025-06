Tribiano un freno agli incidenti | rotonde salva-vita sulla Cerca

Tribiano fa un passo avanti nella sicurezza stradale con l’installazione di rotonde salva-vita sulla provinciale Cerca, una delle arterie più trafficate e a rischio della zona. Dopo il successo della prima rotatoria tra Tribiano e Mediglia, si prepara l’apertura della seconda, promettendo di ridurre drasticamente gli incidenti e salvare vite. È un intervento concreto che mette al centro la tutela dei cittadini e la gestione intelligente del traffico.

Lungo una strada percorsa ogni giorno da oltre 10mila veicoli e spesso teatro d’incidenti, ecco le rotonde salva-vita sulla provinciale Cerca, fra i territori di Tribiano e Mediglia. Un primo manufatto, all’altezza delle vie Adetta (Tribiano) e 1° Maggio (Mediglia), è già stato ultimato e messo in funzione, mentre una seconda rotonda, in fase di realizzazione all’incrocio con le vie Buozzi (Mediglia) e Rossini (Tribiano), sarà transitabile presumibilmente da luglio. Sono questi gli ultimi aggiornamenti sull’operazione, in corso dall’estate del 2024, che punta a snellire il traffico e garantire maggiore sicurezza, eliminando gli incroci potenzialmente pericolosi fra la provinciale 39 e la viabilità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it