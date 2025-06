Trent Alexander-Arnold colpisce con la presentazione perfetta per il Real Madrid

Trent Alexander-Arnold ha stupito tutti con una presentazione impeccabile al Real Madrid, dimostrando non solo il suo talento ma anche un impegno sorprendente per la causa madrilena. Parlare perfettamente in spagnolo ha conquistato i tifosi e rafforzato la sua immagine di professionista dedicato. Con un trasferimento da 10 milioni di sterline, l’Inglese si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua carriera, confermando che il suo arrivo può davvero fare la differenza.

2025-06-12 13:22:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Trent Alexander-Arnold ha mostrato il suo impegno per la causa del Real Madrid parlando in perfetto spagnolo alla sua presentazione questa mattina. L’Inghilterra International si è unito a Madrid con un accordo da 10 milioni di sterline a prezzo ridotto-ha fatto permettergli di giocare alla Coppa del Mondo del Club-dopo un’acconente uscita da Liverpool che lo ha visto fischiato dai fan per aver scelto di lasciare Anfield. E improbabile che le sue nuove abilità linguistiche andranno bene sul Merseyside. Alexander-Arnold si esercita chiaramente per un po ‘di tempo per fare una buona impressione nel suo nuovo club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: trent - alexander - arnold - presentazione

Trent Alexander-Arnold firma con il Real Madrid, Di Maria torna al Rosario Central - Trent Alexander-Arnold sbarca al Real Madrid, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Con un contratto fino al 2031, il terzino inglese porta la sua visione di gioco e tecnica al Santiago Bernabéu, mentre il club si prepara a una rinascita con Xabi Alonso in panchina.

TRENT ALEXANDER ARNOLD COMPLETA LA FOTO HISTÓRICA EN SANITAS. ? Vai su X

Il Real Madrid ha versato circa 10 milioni di euro al Liverpool come indennizzo anticipato per avere Trent Alexander-Arnold subito disponibile per il Mondiale per Club. Inoltre, il nostro club coprirà anche lo stipendio di giugno e luglio del giocatore, che avrebb Vai su Facebook

Il Real Madrid annuncia quando presenterà Trent Alexander-Arnold; Trent Alexander-Arnold ha firmato un accordo con il Real Madrid e giocherà il Mondiale per Club; Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Alexander-Arnold: giocherà il Mondiale per Club.

Real Madrid, ufficiale l’arrivo di Alexander Arnold: clausola monstre per il colpo a zero! Secondo calcionews24.com: Tutti i dettagli in merito Il Real Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Trent Alexander Arno ...