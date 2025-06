Trenord a giugno in arrivo un nuovo sciopero | treni a rischio per 23 ore

Nuovo sciopero dei treni in arrivo il prossimo mese, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco. L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma nella giornata di lunedì 16 giugno. Secondo quanto comunicato sul sito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trenord, a giugno in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore

