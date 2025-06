Treni linea Pisa-Forte dei Marmi | stop alla circolazione sabato 14 e domenica 15

Se viaggi lungo la linea Pisa-Forte dei Marmi, preparati a una pausa di mobilità: sabato 14 e domenica 15, la circolazione ferroviaria sarà sospesa per importanti interventi di RFI sui ponti. Questa operazione, fondamentale per garantire sicurezza e efficienza futura, coinvolge due ponti strategici e richiede questa breve interruzione. Restate aggiornati, perché i dettagli sugli eventuali servizi alternativi sono ancora in evoluzione.

Gli interventi da parte di Rfi, si spiega in una nota, interessano due ponti ferroviari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni, linea Pisa-Forte dei Marmi: stop alla circolazione sabato 14 e domenica 15

In questa notizia si parla di: treni - linea - pisa - forte

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Disagi in arrivo per i passeggeri della linea Torino-Milano, con circolazione sospesa a Novara e cancellazioni di treni regionali.

Treni, intervento su due ponti: nel weekend stop alla circolazione tra Pisa e Forte dei Marmi Vai su Facebook

Lavori sulla linea ferroviaria: traffico sospeso tra Pisa e Forte dei Marmi; Rfi ferma i treni tra Pisa e La Spezia: possibili disagi per pendolari; Treni, intervento su due ponti: nel weekend stop alla circolazione tra Pisa e Forte dei Marmi.

Treni: linea Pisa – La spezia, interruzione linea a Forte dei Marmi Come scrive levantenews.it: per i quali è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi.