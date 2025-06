Treni in Lombardia | dal 14 al 28 giugno variazioni anche sulla Como-Chiasso-Milano

Se viaggiate in Lombardia tra il 14 e il 28 giugno, preparatevi a qualche cambiamento nei vostri percorsi ferroviari. A causa di lavori di manutenzione programmata, alcune corse tra Como, Chiasso e Milano potrebbero subire variazioni tra le 9:00 e le 13:00. È importante consultare i dettagli per pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare inconvenienti. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per un viaggio senza stress.

Dal 14 al 28 giugno, per lavori di manutenzione programmata tra le 9:00 e le 13:00 nelle stazioni di Carnate Usmate, Como San Giovanni, Desio, Monza e Lecco, alcuni treni subiscono modifiche alla circolazione. Di seguito il dettaglio delle variazioni che interessano in particolare Como: Milano. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Treni in Lombardia: dal 14 al 28 giugno variazioni anche sulla Como-Chiasso-Milano

In questa notizia si parla di: como - treni - giugno - variazioni

