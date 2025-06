Trecastelli | tutto pronto a Passo Ripe per la Fiera di Sant’Antonio

Trecastelli si prepara con entusiasmo a Passo Ripe per la tradizionale Fiera di Sant’Antonio, che torna sabato 14 giugno dalle 8 alle 14 in via Fornace. Un appuntamento imperdibile nel cuore dell’estate, tra bancarelle colorate e un’atmosfera vivace, dove cittadini e turisti potranno scoprire prodotti artigianali, specialità locali e tante sorprese. Non perdere questa occasione di immergerti in un’esperienza autentica, ricca di tradizione e convivialità, pronta ad accoglierti con calore e allegria.

Torna Sabato 14 giugno, dalle ore 8 alle ore 14, nella località di Passo Ripe in via Fornace, l'edizione 2025 della Fiera di Sant'Antonio. Nell'ormai storico mercato all'aperto, cittadini e turisti, in una piacevole atmosfera estiva, potranno visitare le caratteristiche bancarelle e nella.

