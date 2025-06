Treasury Wine Estates apre un nuovo stabilimento esclusivamente per i vini no e low alcol

Treasury Wine Estates innova il mondo del vino con l'apertura di uno stabilimento all'avanguardia dedicato ai vini no e low alcol. Con un investimento di 15 milioni di dollari, nasce la nuova sede per la produzione di "Nolo" e la gamma Sorbet, che combina vini e aromi fruttati in modo sorprendente. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e gustoso, confermando il ruolo di leadership australiano nel settore vinicolo.

