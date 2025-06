Tre nuovi libri E tre cocktail per raccontarli

Preparati a un’inedita serata di cultura e gusto! Stasera alle 18.30, da Schiaccino al Museo del Tessuto, la rassegna ParOle si trasforma con una formula estiva: tre giovani autori esordienti presenteranno i loro libri, accompagnati da altrettanti cocktail creativi. Tre storie da scoprire e gustare insieme, per leggere il mondo che cambia in modo coinvolgente e originale. Non mancare all’appuntamento che unisce letteratura, musica e sapori!

Nuova location e formula estiva per la prossima tappa della rassegna ParOle. Leggere il mondo che cambia. Stasera alle 18.30 l'appuntamento è da Schiaccino, la caffetteria del Museo del Tessuto, e l'incontro avrà per titolo Cocktail di ParOle: tre libri e tre cocktail per raccontarli. Saranno quindi tre gli ospiti, tutti molto giovani. Anja Boato, Davide Di Lorenzo e Alessandro Refrigeri sono tre autori esordienti lanciati dalla casa editrice Accento, fondata dallo showman Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi. Anja Boato, finalista al Premio Campiello Giovani nel 2015, è dottoranda in musica e spettacolo all'università di Roma La Sapienza.

