Tre auto e due furgoni incendiati nella notte nel Milanese

Nella notte milanese, un violento incendio ha interessato tre auto e due furgoni, lasciando dietro di sé scene di distruzione e preoccupazione. A Sesto San Giovanni, in viale Brianza 12, le fiamme hanno devastato un veicolo parcheggiato poco dopo la mezzanotte. Un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulle cause di questi incendi, ancora da chiarire. La città si interroga su cosa possa aver scatenato questa ondata di fuoco, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci.

