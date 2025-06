Trattativa in corso | imprenditori pratesi puntano all' acquisizione dell' Ac Prato

In un silenzio che mantiene la riservatezza come massimo tesoro, un gruppo di quaranta imprenditori pratesi si avvicina con passo cauto e deciso alla possibile acquisizione dell’Ac Prato. Un cammino fatto di piccoli accordi, fiducia e obiettivi condivisi, che potrebbe trasformarsi in una nuova pagina per il calcio pratese. La strada è ancora lunga, ma il futuro si disegna tra le mani di chi sa ascoltare e negoziare con rispetto e trasparenza.

Sotto traccia e in silenzio totale (o quasi). La trattativa per comprare l'Ac Prato da parte di un gruppo di imprenditori pratesi (una quarantina) va avanti. Piccoli passi (tra "i volenterosi pratesi" e il presidente della società laniera, l'imprenditore romano Stefano Commini) possono portare ad un cammino comune. Per raggiungere obiettivi condivisi. La parola d'ordine è riservatezza, sancita non solo da una stretta di mano ma da carte chiare, semplici, esplicite. Una testimonianza ulteriore che le parti si rispettano ed entrambe fanno sul serio sia a proporre che ad ascoltare. Del resto se il percorso che al momento corre parallelo porterà a convergenze vorrà dire che è stata trovata la quadratura del cerchio.

In questa notizia si parla di: pratesi - trattativa - imprenditori - prato

