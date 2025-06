Trastevere minicar fa inversione sui binari e viene centrata dal tram | turista in ospedale

Un episodio tragicomico si è verificato oggi a Trastevere, quando una microcar Topolino in noleggio ha compiuto un'incredibile inversione sui binari di viale Trastevere, proprio mentre passava il tram 8. Il veicolo è stato centrato dal tram, causando il trasporto d'urgenza di un uomo in ospedale. Da una prima ricostruzione, l'auto stava...

Una microcar Topolino a noleggio ha fatto inversione su viale Trastevere a Roma attraversando i binari mentre passava il tram 8 che l'ha travolta. È successo oggi, 12 giugno. A bordo dell'auto un uomo che è stato soccorso da un'ambulanza. Da una prima ricostruzione della dinamica, l'auto stava.

