Trasporto scolastico di Cascina e Calci all' Autonoleggio Minciotti | in arrivo 6 nuovi pulmini

Grandi novità per i genitori di Cascina e Calci! L'autonoleggio Minciotti si prepara a rivoluzionare il servizio di trasporto scolastico con l’arrivo di 6 nuovi pulmini, garantendo sicurezza e comfort agli studenti per i prossimi 9 anni. Dopo un'accurata procedura europea, il progetto è finalmente in fase di realizzazione: un investimento che promette di rendere ogni tragitto più sicuro e piacevole. Restate sintonizzati, il futuro dei vostri figli inizia oggi!

Chiuso l’iter per il nuovo servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Cascina e Calci. La ditta Autonoleggio Minciotti srl si è aggiudicata l’appalto, per 9 anni, per l’accompagnamento e la sorveglianza sugli scuolabus. I due enti avevano indetto la procedura di rilevanza europea stante la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Trasporto scolastico di Cascina e Calci all'Autonoleggio Minciotti: in arrivo 6 nuovi pulmini

In questa notizia si parla di: trasporto - scolastico - cascina - calci

Trasporto scolastico, i lavoratori passano al contratto autoferrotranvieri. Usb: "Traguardo raggiunto" - Lo scorso marzo, i lavoratori del trasporto scolastico avevano proclamato lo stato di agitazione, denunciando paghe da fame e irregolarità.

“Se muore un operaio/a ad una catena di montaggio, un agricoltore in cascina, un poliziotto sulla strada, un politico tutti s’indignano, tutti restano sconcertati e spesso la categoria proclama uno sciopero, magari un minuto di silenzio. Se muore, invece, una ma Vai su Facebook

Trasporto scolastico di Cascina e Calci all'Autonoleggio Minciotti: in arrivo 6 nuovi pulmini; Servizio Amicobus a Cascina e Calci, pubblicata la gara: domande entro il 14 aprile; Vendita Amicobus, i dubbi di CascinaOltre.

Servizi: pubblicato il bando di gara per la cessione di Amicobus Secondo lanazione.it: Amicobus e per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni di Cascina e Calci, i due comuni hanno ...