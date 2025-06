Trasporti a Monreale l’odissea per Pioppo finisce in consiglio comunale Lo Coco | Si usi la Statale 186

Il trasporto pubblico a Monreale riaccende le discussioni: tra criticità e soluzioni, il consigliere Pippo Lo Coco propone di usare la statale 186 per migliorare il servizio a Pioppo. La questione, ora in Consiglio comunale, sottolinea l’urgenza di interventi concreti per garantire mobilità e qualità di vita ai residenti. Ma quali strategie adotterà l’amministrazione? Restate sintonizzati per scoprire il futuro dei trasporti nel cuore di Monreale.

Monreale – La questione del trasporto pubblico locale a Monreale torna al centro del dibattito politico con un’iniziativa mirata del consigliere comunale Pippo Lo Coco. Attraverso un’interrogazione formale indirizzata all’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, il consigliere accende i riflettori su una problematica che da tempo affligge i residenti della frazione di Pioppo: la difficoltà . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Trasporti a Monreale, l’odissea per Pioppo finisce in consiglio comunale. Lo Coco: “Si usi la Statale 186”

In questa notizia si parla di: monreale - pioppo - comunale - coco

