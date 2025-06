Trapani forte protesta dei detenuti nel carcere | circa 100 reclusi si rifiutano di entrare in cella

Una protesta improvvisa scuote il carcere di Trapani, con circa cento detenuti del reparto Mediterraneo che rifiutano di rientrare in cella, occupando i cortili e chiedendo interventi urgenti. La tensione sale, mentre le autorità cercano una soluzione per calmare gli animi e ascoltare le loro istanze. Resta aggiornato su questa delicata vicenda che mette in luce le criticità del sistema penitenziario italiano.

Rifiuto di rientrare nelle celle da parte dei reclusi. Trapani, 12 giugno. È in corso una forte protesta all'interno della casa circondariale di Trapani, dove circa cento detenuti del reparto Mediterraneo si rifiutano di rientrare nelle loro celle dopo il tempo di permanenza nei cortili. I detenuti hanno occupato i cortili chiedendo l'intervento del magistrato di sorveglianza e l'ottenimento di benefici non previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto riferito, si tratta di una forma di protesta organizzata e decisa, che ha messo in allerta il personale dell'istituto.

Detenuti protestano nel carcere di Trapani ansa.it scrive: "In queste ore, presso la casa circondariale di Trapani, è in corso una vasta protesta che coinvolge circa un centinaio di detenuti del reparto Mediterraneo.