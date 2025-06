Tragico incidente sulla SS68 | muore motociclista di 68 anni

Tragedia sulla SS68: un motociclista di 68 anni perde la vita in un terribile incidente a Ponteginori. La violenta collisione contro un muro ha lasciato sgomenta la comunità di Montecatini Val di Cecina. Un dramma che sottolinea l'importanza della massima attenzione alla guida e delle misure di sicurezza sulle strade. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa tragica perdita.

Schianto fatale a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 12 giugno, lungo la Strada Statale 68, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina, in località Ponteginori. L'impatto è avvenuto poco dopo le ore 11 e ha coinvolto un motociclista di 68 anni, originario di Lari. L'impatto contro un muro non ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto andando a sbattere violentemente contro un muro situato sul margine della carreggiata.

