Tragico incidente sulla litoranea a Latina con quattro mezzi | morto il centauro 51enne Giovanni Tonini

Una tragedia scossa la costa di Latina: un grave incidente sulla litoranea ha provocato la perdita del 51enne Giovanni Tonini, un centauro che non ce l’ha fatta. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma il dolore e lo sgomento si fanno sentire tra familiari e residenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda e le implicazioni della tragica fatalità.

Tragedia a Latina, lungo la strada che porta a Sabaudia, dove nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, si è verificato un terribile incidente: morto sul colpo il 51enne Giovanni Tonini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

