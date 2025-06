Tragico incidente sul lavoro durante la raccolta dei rifiuti; muore un uomo di 40 anni Ancora incerta la dinamica E’ successo a Valmontone

Un tragico incidente sul lavoro scuote Valmontone: questa mattina, un uomo di 40 anni, operatore di una ditta di raccolta rifiuti, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. L’episodio, avvenuto vicino al cimitero lungo Piazza Alcide De Gasperi, ha suscitato sgomento tra la comunità e le autorità . Resta da accertare con esattezza la dinamica di quanto accaduto, mentre le indagini sono in corso per fare luce su questa drammatica tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, 12 giugno, a Valmontone. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti, coinvolto in un tragico episodio avvenuto a bordo di un mezzo di servizio. L’allarme scattato nei pressi del cimitero. Il fatto è accaduto in piazza Alcide De Gasperi, subito dopo la salita che conduce al cimitero cittadino. Sul posto sono intervenute con urgenza le unità del 118, ma per l’operatore ecologico non c’era già più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Accertamenti in corso sull’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro durante la raccolta dei rifiuti; muore un uomo di 40 anni. Ancora incerta la dinamica. E’ successo a Valmontone

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - uomo - anni

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Morti sul lavoro in Sicilia. L’ultima tragedia si è consumata a Noto, nel Siracusano, dove Carmelo Magistro, autotrasportatore di 48 anni, originario di Biancavilla, ha perso la vita in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda agricola. L’uomo è deceduto su Vai su Facebook

Monfalcone, operaio di 57 anni resta folgorato in un cantiere, è grave. L'incidente sul lavoro è accaduto in mattinata, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Vai su X

Si spezza la corda durante i lavori e precipita nel vuoto: muore un operaio di 25 anni; Tragico incidente sul lavoro durante la raccolta dei rifiuti; muore un uomo di 40 anni. Ancora incerta la dinamica. E' successo a Valmontone; Incidente sul lavoro, in condizioni disperate un operaio di 35 anni.

Incidente sul lavoro, grave un 33enne Come scrive rainews.it: Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16, all'interno di un'azienda di Tito Scalo.