Tragedia sul lavoro operatore ecologico muore schiacciato dal mezzo

Tragedia sul lavoro questa mattina nel cuore di Valmontone, dove un operatore ecologico di 42 anni ha perso la vita schiacciato dal suo mezzo. Un drammatico incidente che scuote la comunitĂ e solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intera cittĂ si stringe intorno alla famiglia di M.D.P., mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questa immane perdita.

Tragedia in pieno centro urbano questa mattina a Valmontone nel sud della provincia di Roma. Verso le 8 e 30 di questa mattina alcuni testimoni hanno sentito un rumore sordo e poi il frastuono di un mezzo che ha finito la corsa al lato della strada. In pratica M.D.P. 42 anni di Zagarolo mentre.

Incidenti sul lavoro, operatore ecologico morto in servizio rainews.it scrive: Il mezzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro.