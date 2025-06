Tragedia sul lavoro operatore ecologico muore in centro città

Una tragedia scuote il cuore di Valmontone questa mattina: un operatore ecologico, stimato e dedito al suo lavoro, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel centro cittadino. Mentre si indaga sulle cause, emerge il dolore condiviso da tutta la comunità. Un evento che ci ricorda quanto siano fragili i protagonisti di ogni giorno, e l'importanza di garantire sicurezza e tutela sul lavoro.

Tragedia in pieno centro urbano questa mattina a Valmontone. Verso le 9 per cause ancora da chiarire un uomo di circa 40 anni dipendente della ditta che fa la raccolta dei rifiuti in città è morto in seguito ad un incidente con il proprio mezzo di lavoro. L'incidente è avvenuto dalle parti di.

