Tragedia nel rally | Matteo Doretto muore in un incidente in Polonia

Una tragedia sconvolge il mondo del rally: Matteo Doretto, promettente campione italiano junior 2024, ha perso la vita a soli 21 anni in un incidente in Polonia. La sua Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada a Elganòwo, schiantandosi contro un albero. Un dramma che lascia un vuoto profondo nel cuore degli appassionati, ricordando quanto siano fragili le luci più brillanti delle competizioni motoristiche.

Una tragedia nel mondo del rally si è consumata ieri a Elganòwo in Polonia. Matteo Doretto, il campione italiano junior 2024, ha perso la vita a 21 anni in un incidente mortale. La sua Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada a forte velocità e, secondo la ricostruzione, contro l’unico albero presente nella zona. L’urto è stato violentissimo e il pilota è rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo di Doretto, anche se il medico intervenuto sul posto non ha neppure tentato di rianimarlo non potendo fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tragedia nel rally: Matteo Doretto muore in un incidente in Polonia

