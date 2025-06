Tragedia nei campi di Venticano | 66enne trovato morto sul trattore

Una tragedia sconvolge Venticano: un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita sul suo trattore, in un terribile incidente nei campi di contrada Ilici. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Mirabella Eclano ha portato alla tragica scoperta, lasciando la comunità in shock. La vicenda solleva interrogativi e ricorda quanto possa essere fragile la nostra quotidianità. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Venticano – Un uomo di 66 anni, residente del posto, è stato ritrovato privo di vita nella serata di ieri all'interno di un terreno agricolo in contrada Ilici, nel comune di Venticano. Il ritrovamento è avvenuto a seguito dell'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Colpo di pistola alla testa, 66enne trovato cadavere sul trattore Da corriereirpinia.it: La tragedia si è consumata in un fondo agricolo di Venticano: un 66enne è stato ritrovato privo di vita a bordo del suo trattore.