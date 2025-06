Tragedia in Val Verzasca | escursionista morto è un ragazzo di 18 anni

Una tragedia scuote la Val Verzasca: un giovane di 18 anni ha perso la vita durante un'escursione. Identificato come cittadino tedesco residente in Germania, il ragazzo è deceduto martedì 10 giugno 2025 in Val d’Agro, sopra Lavertezzo, nel Canton Ticino. La comunità e le autorità sono sconvolte mentre proseguono le indagini per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e rischiosa.

