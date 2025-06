Tragedia in Irpinia | si uccide nel suo fondo agricolo con un colpo alla testa

Una tragedia ha sconvolto Venticano, lasciando la comunità senza parole. Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nel suo fondo agricolo in Contrada Ilici, un gesto drammatico che ha scosso tutti. Le indagini dei Carabinieri devono ancora chiarire i motivi di questa tragica decisione. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza della salute mentale e del sostegno alle nostre comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un drammatico episodio ha scosso nella serata di ieri la comunità di Venticano. Un uomo, residente nella zona, è stato trovato privo di vita all’interno di un terreno agricolo in Contrada Ilici. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti sul posto, il 66enne si sarebbe recato nel terreno di sua proprietà, dove è poi salito a bordo del proprio trattore. Qui avrebbe compiuto l’estremo gesto, esplodendo un colpo alla tempia con una pistola regolarmente detenuta. L’arma è stata rinvenuta accanto al corpo ed è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia in Irpinia: si uccide nel suo fondo agricolo con un colpo alla testa

Tragedia in Irpinia: si uccide nel suo fondo agricolo con un colpo alla testa; Tragedia terribile: carabiniere muore in un incidente agricolo; Morto schiacciato dal trattore a Cassano Irpino vicino Avellino, la vittima era un carabiniere di 41 anni.

Tragedia delle feste in Irpinia: muore in agriturismo nel giorno di Pasqua Secondo msn.com: Una donna di 74 anni originaria di Pozzuoli, nel napoletano, giunta a Flumeri per trascorrere una giornata tranquilla di relax in un ...