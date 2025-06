Tragedia in India | Boeing 787 c’è un superstite Miracolo era seduto nel posto 11A

Un miracolo incredibile in mezzo alla tragedia: un sopravvissuto si è salvato dal disastro aereo in India, seduto nel posto 11A sul Boeing 787 di Air India precipitato appena decollato da Ahmedabad. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato il mondo senza parole, mentre le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine. Contro ogni previsione, questo sopravvissuto rappresenta una luce di speranza in una delle tragedie più dolorose degli ultimi tempi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia aerea scuote l’India e il mondo. Un Boeing 787 dell’Air India, diretto a Londra, è precipitato pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, in India, con 242 persone a bordo. Il velivolo è caduto in un’area residenziale, colpendo un edificio che ospitava studenti di medicina. Il miracolo di un sopravvissuto. Contro ogni previsione, un uomo è stato trovato vivo tra i rottami. Si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, 40enne britannico di origine indiana. Era seduto al posto 11A, vicino a un’uscita d’emergenza, particolare che potrebbe avergli salvato la vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in India: Boeing 787, c’è un superstite. Miracolo, era seduto nel posto 11A

In questa notizia si parla di: india - tragedia - boeing - superstite

Tragedia in India: 21 morti per liquore illegale adulterato con metanolo - Una nuova tragedia ha colpito l'India, con 21 vittime a causa del consumo di liquore illegale adulterato con metanolo.

Tragedia in India: Boeing si schianta tra le case. Nessun superstite tra i 242 passeggeri a bordo. L'aereo era decollato dalla città di Ahmedabad ed era diretto a Londra Gatwick, ed è precipitato dopo pochi secondi. Tajani: "Nessun italiano coinvolto". #ANSA Vai su Facebook

Incidente aereo in India: due sopravvissuti, 204 corpi ritrovati. Polizia: “Oltre 290 vittime”; Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, vittime anche a terra».

India, aereo con 242 passeggeri precipita: soccorso un superstite Riporta notizie.it: Incidente aereo India: inizialmente esclusi sopravvissuti, poi il ritrovamento inaspettato di un passeggero vivo.