Tragedia aerea Air India | un miracoloso sopravvissuto tra 242 vittime

Una tragedia aerea senza precedenti scuote l’India: un Boeing 787 dell’Air India, con 242 persone a bordo, precipita pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad. In questa drammatica vicenda emerge un incredibile miracolo di sopravvivenza: Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, è l’unico superstite dell’incidente. La sua storia di speranza e resilienza, contro ogni previsione, ci ricorda che anche nei momenti più oscuri, la vita può sorprendere.

Una tragedia aerea senza precedenti ha scosso l'India quando un Boeing 787 Dreamliner dell'Air India, diretto a Londra con 242 persone a bordo, è precipitato su un'area residenziale di Ahmedabad pochi secondi dopo il decollo. In quello che sembrava essere un disastro totale, emerge ora la storia straordinaria di un unico sopravvissuto che ha sfidato l'impossibile. Il miracolo del posto 11A. Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana di 40 anni, è l'unico sopravvissuto della catastrofe che ha scosso il subcontinente indiano. Seduto al posto 11A, strategicamente posizionato vicino a un'uscita di emergenza del Boeing 787, l'uomo è stato estratto miracolosamente vivo dalle lamiere contorte e trasportato d'urgenza in ospedale con ferite che, seppur multiple, non risultano essere in pericolo di vita.

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta" Le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti Vai su Facebook

Incidente aereo in India: un sopravvissuto, 204 corpi ritrovati. Polizia: “Oltre 290 vittime”; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, vittime anche a terra»; Solo corpi intorno a me, sono scappato via: il racconto del sopravvissuto all'incidente aereo in India.

“Solo corpi intorno a me, sono scappato via”, il racconto del sopravvissuto al disastro del volo Air India fanpage.it scrive: L’uomo, identificato come Vishwash Kumar Ramesh, 40enne cittadino britannico di origini indiane, ha riportato ...