Tragedia a Cornate | 16enne si tuffa nell' Adda e annega

Un pomeriggio di dolore e sgomento scuote Cornate d'Adda, quando un giovane di appena 16 anni, originario del Sudan, ha tragicamente perso la vita annegando nelle acque dell'Adda. Il ritrovamento, avvenuto grazie all'intervento dei sommozzatori, apre un doloroso capitolo di questa giornata. La comunità si stringe nel lutto, chiedendosi cosa abbia potuto spingere il ragazzo a compiere un gesto così estremo.

Pomeriggio tragico in Brianza: il corpo privo di vita di un sedicenne originario del Sudan e residente nel comune di Cornate d'Adda è stato recuperato nel corso di questo pomeriggio, giovedì 12 giugno, dai sommozzatori del nucleo del comando di Milano. Stando alle informazioni raccolte dalla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Tragedia a Cornate: 16enne si tuffa nell'Adda e annega

