Traffico Roma del 12-06-2025 ore 19 | 30

Benvenuti a questa panoramica sul traffico di Roma alle ore 19:30 del 12 giugno 2025. La città si trova in fermento a causa di un incendio che ha chiuso al traffico la via Ardeatina tra via della Fotografia e Vicolo dell'Annunziatella, creando disagi su tutta la zona. Scopriamo insieme le principali criticità e come muoversi meglio in queste ore movimentate.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani per un incendio chiusa al traffico la via Ardeatina tra via della Fotografia e Vicolo dell'Annunziatella ripercussione al traffico in tutta la zona circostante incidente con disagi alla circolazione su via della Pisana altezza Via di Brava codema per traffico sulla Tangenziale Est a tratti lungo le due direzioni tra sala e svincolo A24 si sta in coda per traffico incidente sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est a via Filippo Fiorentini trafficate un raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 è lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Viabilità | #incidente | A51 Tangenziale Est Aggiornamento: Incidente risolto e traffico tornato regolare. --------------------------------------------------------- Coda di 5 km tra bivio di Cologno Monzese e Via Rubattino in direzione del Bivio A1 Milano-Napoli #Lu Vai su Facebook

Pioggia, incidenti e cantieri. Oggi a Roma 45 minuti per percorrere 6 chilometri; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Due incidenti in Tangenziale, traffico in tilt.

Roma, Tangenziale Est chiusa per incidente: traffico intenso msn.com scrive: In questo momento la Polizia Roma Capitale ha chiuso la Tangenziale Est a Roma in direzione San Giovanni altezza Nomentana per un incidente.