Traffico Roma del 12-06-2025 ore 08 | 30

Se viaggiate a Roma oggi 12 giugno 2025 alle 8:30, preparatevi a un inizio di giornata con traffico intenso. Tra incidenti e lavori in corso, le principali arterie della capitale sono sature, con code che coinvolgono il raccordo anulare, la Laurentina, l'Ardeatina, la Flaminia e molte altre vie strategiche. Per evitare sorprese e arrivare puntuali, tuffatevi nelle ultime updates sul traffico di Luceverde Roma e pianificate il vostro percorso con attenzione.

Luceverde Roma dentro Parti dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla A24 all'appia proseguendo altre code per traffico dalla Laurentina a Roma Fiumicino incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalla Ardeatina alla Tiburtina e dalla Flaminia alla Trionfale sulla stessa via Trionfale code dal raccordo a via di Casal del Marmo anche lo ricordiamo a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo Viale dei monfortani incolonnamenti sulla Cassia e la Flaminia rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti stessa situazione sulla Salaria concludi registrati da Villa Spada alla tangenziale est quod e poi sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla tangenziale est incolonnamenti della Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso stadio e dalla 24 a viale Castrense in direzione di San Giovanni ancora code poi sulla via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle la polizia locale infine ci segnala un incidente in via di Tor Pensa che una rallentamenti all'altezza di via Prenestina ed un altro lungo la via Boccea con code all'altezza di via del quartaccio come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.