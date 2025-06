Traffico Roma del 12-06-2025 ore 07 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luce Verde Roma. Oggi alle 07:30, il traffico si presenta intenso soprattutto sulla A1 in direzione Firenze, a causa di un camion in fiamme tra Roma Nord e Ponzano Romano Soratte. Le code hanno coinvolto anche il raccordo anulare e alcune strade circostanti, rendendo la viabilità piuttosto complessa. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per muovervi al meglio nella capitale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un camion che ha preso fuoco code sulla A1 firenze-roma tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze al momento traffico scorre su una sola corsia traffico Gi√† intenso sul raccordo anulare con cuore in carreggiata interna dalla Prenestina all'appia ed in esterna dalla Prenestina la Nomentana code sulla via trionfale del raccordo a via di Casal del Marmo Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo Viale dei monfortani Come di consueto particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia con code rispettivamente dalla Tomba di Nerone da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali code e poi sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla tangenziale est e rallentamenti e code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud code sulla via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle √® lungo la Pontina da Pomezia a Castel infine la polizia locale segnala un incidente in via di Boccea con code all'altezza di via del quartaccio come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

