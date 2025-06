Traffico Lazio del 12-06-2025 ore 17 | 30

Traffico intenso nel Lazio il 12 giugno 2025 alle ore 17:30, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. La redazione di Sonia Cerquetani vi aggiorna in diretta su situazioni critiche come il incidente sulla A1 Roma Napoli tra Ponzano Romano e Soratte, e i disagi sul Raccordo Anulare tra Cassia Veientana e Salaria. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per muoversi in sicurezza e con priorità .

luce verde Lazio trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A1 Roma Napoli code tra Ponzano Romano Soratte è la diramazione Roma nord verso Roma per perdita di un carico sulla sede stradale intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina si lavora sulla statale 6 via Casilina tra Ceprano e Melfa nelle due direzioni non si escludono rallentamenti e code nelle ore di traffico più intenso lavori sono in programma questa notte sulla Dina Mazzone Roma Sud a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il raccordo anulare e tu no ma nelle due direzioni la riapertura Domattina alle 5 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-06-2025 ore 17:30

