Traffico Lazio del 12-06-2025 ore 09 | 30

Traffico intenso nel Lazio il 12 giugno 2025 alle 09:30 a causa di un incidente sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare tra la Casilina e Allatti, con code e riduzione delle corsie. Si registrano anche rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana. La A1 Roma-Firenze presenta un tratto interessato da un veicolo che ha perso il carico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, mentre lavori in corso sulla linea ferroviaria complicano ulteriormente la situazione. Restate aggiornati e pianificate i vostri spostamenti in anticipo.

