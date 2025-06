Traffico Firenze | emendamento Pd per tratto A1 gratis ai pendolari Stella Fi | E’ una mia proposta

Un nuovo impulso per alleggerire il peso quotidiano dei pendolari fiorentini: un emendamento del PD propone che il tratto dell’A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud diventi gratuito per chi viaggia ogni giorno. Questa iniziativa, depositata il 12 giugno 2025 dai deputati Marco Simiani e Federico Gianassi, punta a trasformare la mobilità in un’esperienza più sostenibile e conveniente. Ecco come questa proposta potrebbe rivoluzionare le nostre strade e migliorare la vita di tanti cittadini.

Pedaggio autostradale gratis per i pendolari della tratta dell'A1 Firenze nord - Firenze sud. E' l'emendamento al Dl Infrastrutture depositato oggi, 12 giugno 2025, dai deputati Pd Marco Simiani e Federico Gianassi.

