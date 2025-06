Tradizione e Innovazione | l' eccellenza italiana in mostra al roadshow di Pininfarina

L’Italia, patrimonio di tradizione e innovazione, si mostra al mondo con orgoglio grazie al roadshow di Pininfarina. Un’occasione unica per scoprire l’eccellenza italiana che, tra passato glorioso e futuro promettente, continua a sorprendere. Questa iniziativa celebra la genialità del nostro Paese, svelando storie di successo e visioni all’avanguardia. Un viaggio che non solo racconta, ma fa vivere l’italian style, affermando con forza che il vero valore dell’Italia risiede nel suo spirito innovatore.

"Il progetto è nato toccando con mano, all'estero, l'eccellenza e il valore del nostro Paese. Quando si torna si comprende la differenza di storytelling ed è per questo che abbiamo deciso di partire con questa idea per raccontare l'Italia che funziona, che produce, che esporta. L'Italia geniale che crede nel futuro di questa nazione straordinaria". Lo ha sottolineato il fondatore della Community Made in Italy, Roberto Santori, oggi in una nuova tappa del roadshow " Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova". Si è svolta in un luogo iconico dell'industria italiana, la sede di Pininfarina a Cambiano, nel Torinese, nell'ambito di un progetto promosso dalla 'Made in Italy Community' per raccontare le migliori storie d'impresa del Paese e favorire il dialogo tra innovazione, cultura industriale e identità territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net