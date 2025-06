Tradimento trame puntate dal 14 al 20 giugno 2025 | Tarik ricattato da un investigatore privato

Prepariamoci a scoprire cosa riserva il drama turco "Tradimento" dal 14 al 20 giugno 2025, un periodo ricco di suspense e colpi di scena. Tarik si trova nel mirino di un investigatore privato che lo ricatta, mettendo a rischio il suo rapporto con la famiglia. Le prossime puntate promettono tensione crescente e rivelazioni sorprendenti. Cosa ci attende ancora? Restate con noi per scoprirlo fino all’ultima scena!

Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 14 al 20 giugno 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Tarik vittima di un ricatto. Yenersoy viene contattato da Mike, l’avvocato assunto Kadir Akinaslan, che gli chiede 100.000 dollari in cambio di alcune foto. Tradimento, anticipazioni al 20 giugno: Tarik ricattato. Nel frattempo a casa di Tarik si presenta Mike, l’investigatore privato assunto da Kadir Akinaslan. L’uomo non esita a minacciare l’avvocato, dicendogli che è in possesso di alcune foto compromettenti che inchioderebbero la moglie del suo cliente e il suo migliore amico, Kaya Erduz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it