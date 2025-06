Tradimento replica puntata 12 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con la soap Tradimento (Aldatmak), in onda oggi, giovedì 12 giugno 2025. Un episodio ricco di tensione e colpi di scena: il matrimonio di Kahraman e Oylum viene interrotto dall’arresto di Mualla, accusata di un grave delitto. Rivedi il video Mediaset dell’episodio 95 della seconda stagione, disponibile in streaming, e scopri cosa riserva il destino dei protagonisti in questa avvincente serie tv.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna il matrimonio di Kahraman e Oylum viene interrotto dall’arrivo di alcuni poliziotti che portano via Mualla, dopo che qualcuno l’ha denunciata di aver ucciso Behram. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 95 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 12 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - puntata - replica - giugno

“Tradimento”, nella puntata di stasera una nuova verità su Zelis e Behram | Anticipazioni - Stasera, su Canale 5, torna la soap opera turca "Tradimento" con un episodio ricco di colpi di scena.

Ascolti TV | Sabato 7 Giugno 2025. Male Chi Può Batterci (13.8%), vincono i Pooh in replica (16.8%). Ottimo The Amazing Spider-Man (8.2%) Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook

Tradimento, oggi (venerdì 6 giugno) doppia puntata. Le anticipazioni: Guzide si sfoga, c'è chimica tra Oylum e; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 19 maggio in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 28 maggio in streaming.

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 12 giugno Scrive gazzetta.it: Anticipazioni della puntata di Tradimento di oggi, giovedì 12 giugno 2025, in onda il pomeriggio su Canale 5: le trame della serie turca.