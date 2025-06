Tradimento | dramma di selin nelle anticipazioni del 13 giugno ore 21 | 20

Venerdì 13 giugno alle 21.20 su Canale 5, "Tradimento" si prepara a regalare un episodio imperdibile, carico di tensione e colpi di scena. Tra rivelazioni sconvolgenti, drammi giudiziari e sofferenze profonde, i protagonisti si troveranno ad affrontare scelte decisive. La puntata promette emozioni forti e rivelazioni che lasceranno il pubblico senza fiato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima travolgente svolta della serie.

Una delle puntate più intense e cariche di tensione della stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 13 giugno alle ore 21.20 su Canale 5. L'episodio si preannuncia ricco di colpi di scena, momenti drammatici e situazioni che coinvolgono profondamente i protagonisti, tra questioni giudiziarie e sofferenze personali. Di seguito, un approfondimento sulle principali trame e sui dettagli salienti della prossima puntata. detenzione in carcere di Yesim e Umit: accuse pesanti. le circostanze dell'arresto. Dopo la tragica morte di Kadir, avvenuta durante una cena organizzata da Yesim e Umit, entrambi vengono portati in cella con l'accusa di omicidio colposo.

