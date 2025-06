Tradimento anticipazioni che fine fa Selin dopo la morte di Zeynep

Nel dramma di "Tradimento", Selin si trova al centro di un vortice di bugie e dolore dopo la morte di Zeynep. La sua tragedia personale, culminata in un aborto e nella perdita della fertilità , mette a dura prova i suoi rapporti e le sue scelte. Con Serra e Oltan complici, Selin ha vissuto una menzogna che rischia di sgretolarsi. Ma cosa succederà quando Tolga scoprirà tutta la verità ? La verità potrebbe cambiare per sempre il loro destino.

Nelle nuove puntate di Tradimento, Tolga e Selin si ritrovano ad affrontare un’altra tragedia. La giovane donna aspettava un figlio dopo il loro matrimonio, ma ha avuto un aborto che le ha causato un grave problema. Infatti, i medici hanno poi rivelato a Selin che non potrà più avere dei figli. A questo punto, con la complicità di Serra e Oltan, ha mentito per un po’ di tempo a Tolga, fingendo di essere ancora incinta. Quest’ultimo ha scoperto la verità e ha deciso di lasciarla, cercando intanto di riconquistare Oylum, senza risultati. Tornato da Selin, Tolga ha deciso di procedere con l’adozione di una bambina. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni, che fine fa Selin dopo la morte di Zeynep

In questa notizia si parla di: selin - tradimento - anticipazioni - fine

Tolga abbandona il matrimonio, Selin affronta la perdita e Oltan architetta l’inganno in Tradimento - potenza di catturare il pubblico, mentre le relazioni si complicano e i segreti emergono. In questa nuova puntata, ogni decisione avrà conseguenze imprevedibili, portando a una spirale di conflitti che metterà alla prova l'amore e la fiducia.

