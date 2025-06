Tradimento anticipazioni 13 giugno | il tragico gesto di Selin Umit e Yesim arrestati per omicidio

Preparati a un venerdì ricco di tensione e colpi di scena con "Tradimento". Il doppio appuntamento su Canale 5 promette emozioni forti, tra arresti inattesi e drammi intensi. La soap turca continua a stupire, portandoci nel cuore di una trama sempre più coinvolgente. Non perdere le anticipazioni di venerdì 13 giugno: cosa accadrà quando Umit e Yesim saranno arrestati e un tragico gesto sconvolgerà tutti?

Ancora un doppio appuntamento con la dizi turca, ancora un colpo di scena dietro l'altro. Scopriamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio. Doppio appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. Come ogni venerdì infatti, si raddoppia: la soap turca andrà in onda sia alle 14.10 che in prima serata. Gli episodi di venerdì 13 giugno saranno una vera catena di eventi, a partire dall'arresto di Umit e Yesim fino al tragico crollo nervoso di Selin. Ma vediamo cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Durante il matrimonio di Oylum e Kahraman la polizia ha fatto irruzione in casa Dicleli e ha arrestato Mualla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 13 giugno: il tragico gesto di Selin, Umit e Yesim arrestati per omicidio

