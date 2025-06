Tra sport e musica è pronto ad inaugurare il nuovo centro padel | Punto di riferimento per la socialità

Tra sport e musica, il Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento per la socialità e il divertimento. Con l’inaugurazione del centro padel di ultima generazione, l’estate promette emozioni e incontri indimenticabili. Pronti a vivere una stagione all’insegna dello sport, della musica e del buon spirito? L’appuntamento è domani alle 18: un’occasione imperdibile per scoprire il nuovo cuore pulsante della città!

Il Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone è pronto a inaugurare la stagione estiva, all’insegna dello sport e del divertimento. Si inizia domani, venerdì 13 giugno, alle 18 con l’attesa inaugurazione del nuovo centro padel di via della Resistenza, con campi di ultima generazione pensati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tra sport e musica è pronto ad inaugurare il nuovo centro padel: "Punto di riferimento per la socialità"

