Tra lezioni gratuite concerto dj set e food truck | Milano ospita la festa della capoeira

Tra lezioni gratuite, un concerto DJ set e food truck, Milano si prepara ad ospitare la festa della Capoeira: una giornata vibrante all'insegna di musica, danza, cultura e benessere. Sabato 14 giugno 2025, Piazza Sicilia si trasformerà in un crocevia di arti e buone vibrazioni, con "Desequilibrio in Piazza". Si comincia alle 17, fino a mezzanotte, per vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'energia e della community!

Sar√† una giornata vibrante all'insegna della musica, della danza, della cultura e del benessere. Sabato 14 giugno 2025, Piazza Sicilia, a Milano, si trasformer√† in un vero e proprio crocevia di arti e buone vibrazioni, ospitando "Desequilibrio in Piazza". Si comincia alle 17, fino a mezzanotte e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Tra lezioni gratuite, concerto, dj set e food truck: Milano ospita la festa della capoeira

In questa notizia si parla di: milano - lezioni - gratuite - concerto

Le Rovedine Golf Club Milano: lezioni di golf e piscina estiva - Benessere e del relax, tra campi da golf di alta qualità e una piscina estiva rinfrescante. Situato a soli 8 km dal cuore di Milano, il Golf Club Le Rovedine offre lezioni di golf per principianti e esperti, in un contesto naturale mozzafiato.

Ultimo concerto gratuito all’Auditorium Lattuada Martedì 10 giugno dalle ore 19.30 torna Isole di suono, la nostra rassegna musicale gratuita. La serata inizia con alcune liriche per canto e pianoforte nate tra Italia e Francia da compositori come Claude Debu Vai su Facebook

Tra lezioni gratuite, concerto, dj set e food truck: Milano ospita la festa della capoeira; ‚ÄúParty Like a Deejay‚ÄĚ: un weekend di concerti nel cuore di Milano; Break in Jazz 2025, concerti gratuiti in pausa pranzo con gli studenti dei Civici Corsi di Jazz di Milano.

Tra lezioni gratuite, concerto, dj set e food truck: a Milano la festa della capoeira milanotoday.it scrive: "Desequilibrio in piazza" sarà in piazza Sicilia, sabato 14 giugno: le informazioni e il programma ...