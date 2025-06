Tra gli ospiti della 71esima edizione Cavill è venuto a Taormina per premiare il celebre produttore Charles Roven

Tra le luci scintillanti di Taormina, l’ultima edizione del festival ha vissuto un momento indimenticabile: il ritorno di Henry Cavill, il celebre interprete di Superman, tra gli ospiti d’onore. Con il suo sorriso contagioso e la passione per il cinema, Cavill ha conquistato il pubblico, firmando autografi e condividendo selfie. Un evento che ha rafforzato il legame tra star e fan, rendendo questa manifestazione ancora più magica e memorabile.

T aormina, 12 giu. (askanews) – Delirio per "Superman" a Taormina. L'attore britannico Henry Cavill, che ha interpretato diverse volte al cinema il supereroe, ha sfilato sul red carpet firmando tanti autografi e concedendosi per foto e selfie con il pubblico. «It's so wonderful to be here in Taormina» ha detto, ed «è davvero speciale essere tornato», riferendosi a quando venne qui nel 2013 per presentare proprio al festival, quell'anno come ora sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, "L'uomo d'acciaio" (Man of Steel), di Zack Snyder.