Tra arte e sapori – Il viaggio di Mariù | il nuovo programma di TeleCapri dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world

Preparatevi a un viaggio tra tradizione e gusto con “Tra arte e sapori – Il Viaggio di Mariù”, il nuovo affascinante programma di TeleCapri. Dal cuore della storica Antica Pizzeria Da Michele, scoprite segreti, storie e sapori autentici che uniscono cultura e cucina in un’esperienza unica. Venerdì 13 giugno alle 20:30, l’appuntamento prende vita sul canale 15 del Digitale Terrestre. Non perdete questa esplorazione culinaria che vi farà innamorare ancora di più dell’arte della pizza.

Venerdì 13 giugno alle 20:30 su TeleCapri (canale 15 del Digitale Terrestre) parte la messa in onda di “Tra arte e sapori - Il Viaggio di Mariù”, il programma dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Sono 8 gli episodi, per 20 minuti a puntata, che andranno in onda ogni venerdì, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it