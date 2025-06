Tper autobus a portata di non udenti Monitor e indicazioni in tempo reale sulle corse

In un mondo che corre veloce, l’inclusione diventa una priorità. Tper introduce una rivoluzione tecnologica sui suoi bus, pensata per facilitare la vita alle persone non udenti. La linea 21 sarà il primo test sperimentale con 24 mezzi dotati di monitor e indicazioni in tempo reale, abbattendo le barriere invisibili e promuovendo un trasporto più accessibile per tutti. Perché un sistema davvero inclusivo si costruisce passo dopo passo.

"Si pensa allo scalino e all'attraversamento per chi non vede, ma non alle barriere per le persone che non sentono". Luisa Mazzeo, presidente di Fiadda, spiega così l'importanza della nuova tecnologia che sarà introdotta sui bus di Tper in ausilio delle persone non udenti. La linea 21 funzionerà da test sperimentale: ci saranno 24 mezzi dotati di monitor che indicheranno le fermate e le coincidenze corrispondenti normalmente comunicate da un altoparlante. Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper (nella foto, a sinistra), annuncia che "si lavorerà a un'interfaccia in grado di fornire dati in tempo reale anche sugli autobus in arrivo alle fermate".

