Totti | Auguro a De Rossi la Nazionale Rifiuto di Ranieri? Non è mica il salvatore della patria

Il mondo del calcio italiano si trova di fronte a un bivio cruciale: la rinuncia di Ranieri alla panchina azzurra apre scenari incerti e richiede decisioni rapide e ponderate. Con il Mondiale 2026 all’orizzonte e la qualificazione ancora in bilico, la Nazionale necessita di una guida carismatica ed esperta. Tra i nomi che circolano, spicca ancora una volta l’ipotesi di affidare il futuro dell’Italia a un campione del mondo 2006, un simbolo di vittoria e speranza.

Il no di Claudio Ranieri alla panchina azzurra lascia un vuoto profondo in casa FIGC. Una decisione che costringe Gravina e i vertici federali a una delicata pausa di riflessione: con il Mondiale 2026 sempre piĂą lontano e una qualificazione tutt’altro che scontata, ogni passo falso può essere fatale. La Nazionale ha bisogno di una guida forte e subito si riaffaccia l’idea di affidare il futuro azzurro a un campione del mondo 2006. Tra i nomi valutati quelli di Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. In pole, al momento, ci sarebbe Gattuso, forte di una maggiore esperienza nei top club, ma non si esclude il profilo di De Rossi, che conosce giĂ l’ambiente avendo fatto parte dello staff tecnico ai tempi di Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti: “Auguro a De Rossi la Nazionale. Rifiuto di Ranieri? Non è mica il salvatore della patria”

