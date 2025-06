Toscana Pride caso magliette Adesso è bufera politica sul laboratorio per i bambini

Una giornata di creatività e inclusione si trasforma in polemica: il laboratorio di pittura di t-shirt per il Toscana Pride a Pontedera, promosso da associazioni locali, ha acceso le discussioni sul ruolo delle iniziative dedicate ai bambini nel contesto politico. Mentre l’evento mira a promuovere valori di solidarietà e libertà, alcuni sollevano dubbi sulla sua opportunità, scatenando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e sull’età giusta per certi messaggi. La vicenda sta facendo discutere tutta la comunità, dividendo opinioni e suscitando riflessioni profonde.

Pontedera (Pisa), 12 giugno 2025 – Un laboratorio creativo rivolto a bambini e adulti in vista del Toscana Pride. È in programma sabato 14 giugno al circolo Il Botteghino di Pontedera e coinvolgerà Arci Valdera, Arciragazzi, Agedo e altre associazioni del territorio. Come riportato ieri dal nostro giornale, l'iniziativa prevede la colorazione di t-shirt bianche in un clima di condivisione e gioco, ed è nata su proposta di alcune famiglie. Ma il laboratorio, pensato come momento di preparazione alla parata del 21 giugno a Prato, ha suscitato forti reazioni politiche, in particolare da parte di Pro Vita & Famiglia e della Lega.

