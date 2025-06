Torrione 48enne ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco

Un dramma si è consumato questa sera nel quartiere di Torrione: un uomo di 48 anni è stato ferito gravemente ad una gamba durante un grave episodio di sparatoria davanti al bar Metropolis. Testimoni scossi assistono alla scena, mentre le autorità indagano sull'accaduto. Le attività investigative sono in corso, ma intanto la comunità resta sconvolta da quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti sui sviluppi di questa inquietante vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lo hanno raggiunto davanti al bar Metropolis in via Galloppo e in sella ad uno scooter hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco raggiungendolo ad una gamba. Un uomo di 48 anni è stato ferito e trasportato d’urgenza in ospedale intorno alle 20 di questa sera, nel quartiere di Torrione dove quello che appare come un agguato, un atto intimidatorio è avvenuto davanti allo sguardo di numerosi testimoni. Le attività commerciali erano ancora aperte e tanti testimoni hanno udito l’esplosione dei due colpi di arma da fuoco, come hanno raccontato ai carabinieri della compagnia di Salerno che sono giunti sul posto per tutti i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torrione, 48enne ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco

In questa notizia si parla di: torrione - ferito - gamba - colpi

Torrione, 48enne ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco; Gambizzato in strada vicino ad un bar: figlio del boss in ospedale; Sparatoria a Salerno, ferito alle gambe ragazzo di 22 anni.

Sparatoria a Salerno, uomo ferito in via Galloppo a Torrione: indagano i Carabinieri Da salernonotizie.it: Stampa Paura nel tardo pomeriggio a Torrione, quartiere di Salerno, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco in via Galloppo.